Dal 17 al 28 giugno il Teatro India si fa villaggio per spettacoli, performance, laboratori, concerti e videoinstallazioni. Al via oggi Roma Città Mondo, Festa teatrale dell’intercultura, dieci giorni di attività per favorire snodi, punti di contatto e di incontro, con un programma di spettacoli e laboratori ad ingresso libero. Si parte domani, 17 giugno (ore 21), al Teatro India, con il debutto nazionale di Famiglia, con protagonista Marcello Fonte (Palma d’oro al Festival di Cannes 2018 per Dogman di Matteo Garrone), in scena con gli attori ex detenuti del gruppo Fort Apache, per la regia di Valentina Esposito.



Il festival continua dal 18 al 28 giugno con spettacoli e restituzioni laboratoriali realizzati da artisti under 35 (ingresso libero): lunedì 18 giugno (ore 20) con I buchi bianchi, corto teatrale vincitore del Premio CortinScena 2018 di Massimo Sconci e musiche dal vivo Josè de la Paz; segue l’incursione poetica #LaPoesiaSalveràIlMondo con Francesco Giordano, Riccardo Parravicini, Matteo Pasquinelli; a seguire Loro ore 21) di Gabriele Linari, una produzione CIES onlus e Labit.



Martedì 19 giugno (ore 21) Le storie degli altri di Annalisa Bianco, una produzione EgumTeatro in collaborazione con il Centro di accoglienza migranti per minori non accompagnati San Francesco di Monteriggioni.



Mercoledì 20 giugno, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, a partire dalle ore 17, in programma esperienze di accoglienza e inclusione, tra letteratura, musica, teatro, artigianato, moda, una mostra fotografica di Danilo Balducci e interventi per conoscere le storie dei migranti e i progetti artistici, laboratoriali e lavorativi che li coinvolgono. Letture con Antonietta Bello e gli attori della Scuola di Teatro e Perfezionamento del Teatro di Roma e con i rifugiati del CAS Diaz di Fiuggi. Conduce Sekou Diabate. A seguire lo spettacolo Kassandra (ore 21.30) di Kevin Rittberger, regia di Alessandra Cutolo, una produzione PAV in collaborazione con Teatro di Roma nell’ambito di Fabulamundi Playwriting Europe – Beyond Borders?



Seguono: venerdì 22 giugno (ore 20) Bolle di sapone di Lorenzo Collalti; sabato 23 e domenica 24 giugno (ore 19) Narikhonto-voci oltre i confini, esito del laboratorio condotto da Emanuela Ponzano a cura dell’Associazione Asinitas; domenica 24 giugno (ore 21.30) e lunedì 25 giugno (ore 19.30) Indidy, Mamady e il dono, esito del laboratorio condotto da Alessandra Cutolo a cura dell’Associazione Asinitas; lunedì 25 giugno (ore 21.30) Falafel Express di Roberto Scarpetti, regia di Elisabetta Carosio; infine martedì 26 giugno lo spettacolo di danza indiana bharatanatyam, Il nettare di Krishna (ore 20) e Albania casa mia di Alekasandros Memetaj (ore 21.30).



Il festival include anche due momenti musicali con due gruppi tra i più interessanti della scena romana: MaTeMusik Band & Crew, mercoledì 20 giugno (ore 20), e La Piccola Orchestra di Tor Pignattara, mercoledì 27 giugno (ore 21). Inoltre, all’interno del festival anche Quando non so cosa fare cosa faccio?, l’azione performativa di Deflorian/Tagliarini (una produzione Teatro di Roma, fino al 23 giugno, ore 18.30).

