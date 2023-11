Appuntamenti a Roma: con Elodie e Motta, musica protagonista. A teatro i classici da Calvino a Fontamara

di Donatella Aragozzini

Al Ghione è in scena fino a domenica “Un letto per due”, con la regia di Livio Galassi, storia di una coppia nell'arco di 35 anni di vita coniugale, mentre al Manzoni si ride con la commedia “Fino alle Stelle! - Scalata in musica lungo lo stivale”, un viaggio tra musica popolare, leggende e dialetti della nostra penisola (fino al 10 dicembre).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 06:25

