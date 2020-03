CortoLive, il contest-residenza per giovani artisti laziali a San Martino al Cimino (VT)

La partecipazione è gratuita con accredito entro giovedì 5 marzo su cinemamartelive@gmail.com

Info e contatti www.cortolive.it, cinemamartelive@gmail.com, www.biennalemartelive.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 21:37

Nasce il progetto– La Fabbrica del Cortometraggio, dedicato a registi laziali emergenti e incentrato sul linguaggio specifico del cortometraggio. Dal 6 all’8 marzo a San Martino al Cimino (VT), un weekend di pitch, lezioni gratuite con docenti come, proiezioni, tra le quali un omaggio a, e un concerto di, suo storico compositore, in chiusura dell'evento.Protagonisti saranno i giovani registi laziali selezionati per prendere parte al concorso. Il bando permette di partecipare alla residenza e mette in palio due premi in due diverse categorie, cortometraggi e creazione cinematografica, per un valore totale di 4000 euro.Altri quattro docenti - a fianco di Ciprì, Pannone, Spoletini - sono registi e sceneggiatori affermati e faranno parte della giuria di selezione del concorso:, pluripremiato, vincitore con il lungometraggio “Il gesto delle mani” del Premio FIPRESCI al Festival del Cinema di Berlino 2015;, regista e sceneggiatore, è stato anche assistente alla regia di Monicelli e Placido;, regista e fumettista, con il suo ultimo corto “Penalty” ha vinto numerosi riconoscimenti e ha sfiorato la candidatura agli Oscar;, produttrice e regista, con il suo corto “Eve al desnudo” è stata selezionata al Festival di Cannes. E le produttrici. Ad aprire le danze la lezione di, socio della società di produzione e distribuzione Premiere Film.Francesco ClericiCortoLive è parte del programma di valorizzazione del Palazzo di Doria Pamphilj come centro di Posta giovanile nell’ambito del progetto “Itinerario Giovani” finanziato dalla Regione Lazio Politiche Giovanili e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù e organizzato dall’Associazione Procult nell’ambito della BiennaleMArteLive Plus.: Roberto Calabrese Display, Luca Arcidiacono Aggrappati a me, Antonio Abbate Sottosuolo, Matteo Russo Amare Affondo, Valerio Carta Eclissi, Andree Lucini Gli inseparabili non mordono, Simone Bozzelli Amateur, Elio Di Pace L'alleato, Giulia Di Battista Cento metri quadri, Davide Petrosino La Cage, Aliosha Massine Il posto della Felicità, Elia Bei Vittoria per tutti, Edoardo Paoli Colpevoli, Lorenzo Giovenga Happy Birthday, Luca Vecchi Non può, Flavio La Franca e Davide Massarin Tufello, Veronica Spedicati Il nostro tempo: Eleonora Ugolini La creazione d’Adamo, Giulia Montagnana Notte al Doria Pamphilj, Giordano Caputo Miss Understanding, Selene Favuzzi Il Compromesso, Giacomo Riillo Chi dice Donna dice Danno, Gai Siria Meloni La Dote