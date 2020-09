Con Attraversamenti Multipli il paesaggio urbano fa spettacolo, festival al Quadraro di Roma dal 18 settembre

Attraversamenti Multipli

everything is connected – tutto è connesso

nel quartiere romano deldal 18 al 27 settembre, negli spazi urbani dell’isola pedonale di largo, si svolge la 20a edizione del festival crossdisciplinare accompagnato dal tema / slogan, riferito alla nostra fragilità e alla nostra totale interdipendenza.Il festival indaga la relazione tra le arti performative contemporanee e il presente attraverso la presentazione di spettacoli e performance nei paesaggi urbani. Presenta site specific creati in esclusiva, in interazione con gli spazi che gli accolgono, come progetti artistici presentati con formati temporali e relazionali particolari, performance che ibridano diversi generi artistici, opere aperte e in divenire che si mostrano al pubblico nella loro fragilità, spettacoli dedicati alle nuove generazioni di spettatori.presenta ventotto spettacoli e ospita nel suo programma venti compagnie di artisti diversi tra di loro per generazione e poetiche, ma accomunati dalla loro ricerca a connettere ed espandere i linguaggi delle arti sceniche contemporanee.Il festival si sviluppa attraverso 6 giorni di eventi artistici a Roma il 18, 19, 20 e 25, 26, 27 settembre, e in due giornate a Toffia il 3 e il 4 ottobre. In programma, Balletto Civile, C&C Company / Carlo Massari, Collettivo Amigdala, Consorzio Granolucisano, Andrea Cosentino, LaCasadargilla, Salvo Lombardo / Chiasma, L’ultimo Nastro Di Krapp, Madame Rebinè,/ Il Cantiere, Margine Operativo, Militant A /, Teatro Delle Apparizioni, Giuliano Santoro , Spettatori Migranti_Attori Sociali, Valerio Sirna + Arianno Lodeserto / DOM- , Andréanne Thiboutot, Veeblefetzer, Giovanna Velardi.