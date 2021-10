Comunali, schede e votanti non corrispondono: commissariata sezione ad Ostia

Problemi durante lo spoglio dei voti sul litorale romano. Non torna il conteggio delle schede in una sezione di Ostia nel Municipio X: la 1850 nella scuola Amendola di via dell’Idroscalo. Il numero delle schede votate non corrisponde ai cittadini che domenica e lunedì si sono andati alle urne. Il risultato, ripetuto più volte, è comunque rimasto sbagliato. Su segnalazione della candidata del centrodestra alla presidenza del X Municipio, Monica Picca, le buste sono state perciò chiuse e inviate al Seggio centrale. E il seggio commissariato.

“Durante lo spoglio elettorale di questi giorni abbiamo riscontrato delle anomalie presso il seggio n.1850 all’Idroscalo di Ostia, nel Municipio X. Un caos totale, - spiegano Picca e Simonetta Matone, candidato Prosindaco e capolista della Lega per le elezioni al Comune di Roma - dove solo grazie alle nostre segnalazioni si è giunti al commissariamento del seggio su indicazione del presidente e gli atti saranno consegnati alla Corte d’Appello. Una competizione elettorale sana non dovrebbe generare tali episodi”.

