Comunali Roma, rifiuti, trasporti e degrado urbano: ecco le emergenze per i romani

La crisi dell'immondizia mette d'accordo quasi tutti, dagli ultrà grillini ai fan di Calenda. È la grande emergenza da affrontare per la nuova amministrazione comunale di Roma, di qualunque segno sia. Il 76% dei romani intervistati dall'istituto Swg per il sondaggio del Messaggero, è convinto che la gestione dei rifiuti sia di gran lunga il problema principale della Capitale e lo mette in cima alla lista delle priorità per la nuova giunta. Per quasi metà degli elettori (47%) è urgente intervenire sui trasporti, altro grande tarlo di questi anni tra bus flambé, stazioni della metro con le scale mobili sfasciate, l'assenteismo record dell'Atac. Il 38% lamenta problemi di decoro urbano; al quarto posto ecco un'altra piaga storica dell'Urbe, le buche: per il 29% degli intervistati tocca risolvere l'«emergenza strade». L'elenco delle «priorità da affrontare» continua con i problemi delle periferie (16%), il degrado del verde pubblico (13%), il rilancio dell'immagine di Roma (11%), la criminalità comune (9%), il rilancio dell'economia (8%), i campi rom (sempre 8%), la capacità della Capitale di attrarre i grandi eventi e gli investimenti internazionali (5%).

POCHI IMPIANTI

Se su alcuni temi le priorità sembrano variabili a seconda del bacino elettorale da cui si pesca (per esempio l'emergenza buche dovrebbe avere la precedenza solo per un quarto dei simpatizzanti di Raggi, mentre è indicata dal 37% dei supporter di Michetti), sulla crisi della spazzatura la percezione è a senso unico. Per farla corta, è un problema per tutti. La mette al primo posto tra le priorità il 72% degli elettori della sindaca, il 77% di quelli di Michetti, il 76% dei fan di Gualtieri, l'82% di chi pensa di votare Calenda. Anche per il 75% degli indecisi è il grande tema da risolvere e questo può avere un peso nel rush finale della campagna elettorale, dato che il rischio di una nuova crisi è alle porte, con la riapertura di scuole e uffici, e il sistema di smaltimento è costantemente a secco di impianti.



NOTA METODOLOGICA

Il sondaggio è stato realizzato da SWG S.p.a. per conto de Il Messaggero S.p.A. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1.500 soggetti maggiorenni residenti nel comune di Roma (5382 non rispondenti) tra il 9 e il 15 settembre 2021. Il campione è stratificato per municipio e prevede quote per età e sesso. Il margine d'errore statistico dei dati riportati è del 2,5% a un intervallo di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio sarà disponibile sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.it



