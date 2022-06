Comunali, Alberto Bertucci riconfermato sindaco a Nemi

A Nemi è stato riconfermato il sindaco uscente: Alberto Bertucci. «Uniti per Nemi sfiora il 75%, a conferma della fiducia della stragrande maggioranza dei cittadini. Ancora una volta è stata riconosciuta la bontà del nostro lavoro, culminato in una campagna elettorale condotta a testa a testa alta, orientata su programmi ed argomenti, nella quale ci siamo fatti scivolare addosso offese e accuse gratuite. I cittadini hanno dimostrato di sostenere fortemente tutto l'operato dell'Amministrazione portato avanti in questi anni. A loro va il mio ringraziamento e l'impegno a proseguire nel percorso di rinnovamento e miglioramento della nostra cittadina». Lo dichiara il riconfermato sindaco di Nemi Alberto Bertucci.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Giugno 2022, 18:51

