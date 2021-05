Comunali di Roma, Tobia Zevi: «In caso di ballottaggio con Calenda, sono pronto a votarlo: mai con la Raggi»

Sulla corsa per la poltrona di sindaco di Roma, interviene Tobia Zevi che attraverso il suo profilo Facebook ufficiale spiega: «Abbiamo superato abbondantemente le 2000 firme di sostegno alla mia candidatura a sindaco di Roma e quindi sono ufficialmente candidato alle primarie. Se ci dovesse essere ballottaggio alle elezioni, naturalmente confido di esserci io. In ogni caso tutti ci auguriamo che ad andarci sia il candidato del centrosinistra, e che poi alla fine prevalga. Se invece, ma io non ci credo, al ballottaggio dovesse andarci Carlo Calenda, con il quale in questi mesi ho litigato perchè ritengo avrebbe dovuto partecipare alle primarie, io lo voterei. Virginia Raggi non la voterò mai. Non è pensabile dare un ulteriore mandato a una sindaca che ha governato male e, quindi, sacrificare Roma sull'altare di interessi e alleanze nazionali».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 15:54

