Verdone, compleanno in famiglia

Compleanni glam. Golosa torta dall’invitante colore bruno, comodamente adagiata su un lungo panno dorato, su cui spicca una brillantissima candelina che illumina come per incanto il viso dell’illustre festeggiato: Luca Verdone. Indiscusso personaggio del mondo artistico italiano che per l’importante ricorrenza ha voluto accanto a sé, come sempre, il fratello Carlo.

Impeccabile giacca e cravatta il primo, comodi jeans su t-shirt scura il secondo, i due simpaticissimi fratelli regalano, ai tanti amici intervenuti, i loro migliori sorrisi. Al party non possono certo mancare i volti da sempre frequentati come la bionda Cristina Natale. La padrona di casa, la danzatrice Hilary Mostert, in candida blusa con vezzose balze su occhi felini, posta sui social le belle foto del momento clou dell’happening: quando la fulva attrice Lorenza Veronica, in elegante tubino nero con cinta beige, canta Happy birthday tra l’applauso generale.