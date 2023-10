«Commercio fermo il Comune risarcisca»

di Emiliano Pretto

I bar e i locali commerciali della prima parte di via della Conciliazione rischiano la chiusura a causa del vicino cantiere di piazza Pia e lanciano l'allarme al Campidoglio: «servono ristori economici immediati o saremo costretto a licenziare i nostri dipendenti". La richiesta di aiuto da parte della categoria è partita ieri dalla Confcommercio e dal proprietario di un locale della zona, il Krugh bistrot. "Per me è come un lockdown personale- si è sfogato in una commissione capitolina Amerigo Troiani, il proprietario del locale- ho già licenziato due persone ed entro fine novembre sarò costretto a cessare l'attività e licenziare tutti. Gli incassi sono pari a zero". Il problema è la diminuzione del flusso di clienti causata dai lavori per la realizzazione del nuovo tunnel automobilistico sotto piazza Pia. La prima parte di via della Conciliazione è infatti schiacciata sul cantiere, e di turisti non se ne vede più nemmeno l'ombra. L'intervento porterà alla pedonalizzazione della piazza e come altri cantieri per il Giubileo migliorerà la vivibilità dei luoghi. Ma intanto si rischiano di avere ripercussioni sul tessuto commerciale delle aree interessate.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 06:00

