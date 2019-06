Commercianti del centro in rivolta contro la nuova Ztl: «Così si muore»

«È giunto il momento che l'Amministrazione di Roma Capitale torni ad ascoltare le Associazioni che si battono per la vivibilità e la sopravvivenza delle attività commerciali del centro: la situazione è ormai insostenibile ed oltre all'annoso problema del decoro, i nuovi provvedimenti sulla mobilità, se non modificati, porteranno il tessuto produttivo al collasso».

È quanto dichiara in una nota il Commissario di Confcommercio Roma, Luca Tascio, dopo il recente avvio della zona a traffico limitato nell'area del Tridente (Ztl A1), cioè il centro turistico della Capitale, tra piazza di Spagna e piazza del Popolo.

«La definitiva chiusura della Ztl A1 agli scooter, l'assenza di un adeguato servizio di bus sostitutivi, il prolungamento dell'orario di chiusura della Ztl e la surreale vicenda della chiusura delle stazioni della metro - spiega il Commissario - hanno prodotto una vera e propria desertificazione di quello che dovrebbe rappresentare il biglietto da visita della nostra Capitale: il centro storico. Invitiamo quindi la Sindaca Raggi e l'Amministrazione capitolina - conclude Tascio - a dare ascolto al tessuto produttivo e sociale del centro: a chi ogni giorno, pur tra mille difficoltà, non rinuncia a tirare su la saracinesca e contribuisce alla vitalità e al decoro del salotto della nostra Capitale».

Il provvedimento, dal momento dell'entrata in vigore, ha sicuramente diminuito in maniera significativa l'ingresso dei veicoli (soprattutto quelli a due ruote) nella zona del Tridente. Con il caldo esploso negli ultimi giorni, i romani preferiscono muoversi soprattutto in motorino oppure gradirebbero la metro: tuttavia entrambe le soluzioni sono diventate difficilmente praticabili. E il commercio ne soffre. Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

