​“Cometiamo”, al Teatro Ghione di Roma lo spettacolo "L'altra donna"

Partirà il prossimo 16 maggio al Teatro Ghione di Roma la settima edizione di “Cometiamo”, rassegna riservata al Teatro Amatoriale, che offre occasione di visibilità a compagnie appassionate, che saranno anche in gara tra loro fino al prossimo 11 giugno. Tra i dieci spettacoli in cartellone (più uno fuori concorso, e contest di corti e monologhi il 5 giugno), mercoledì 22 e sabato 25 maggio andrà in scena "L'altra donna", piece teatrale scritta diretta e interpretata da Marco Vitiello.

Sinossi

Un vuoto, un' amnesia che si porta via vent'anni di esistenza. Un risveglio in un nuovo "mondo", sempre più tecnologico e distante dai propri principi e abitudini. Ne "l'altra donna", piece teatrale scritta diretta e interpretata da Marco Vitiello e portata in scena dalla compagnia arte povera, l' aneurisma del protagonista è all'origine di un viaggio in un presente ignoto, in un passato indefinito e in un futuro tutt'altro che prevedibile.

Ma qual è la realtà e qual è la dimensione surreale? Lo spettacolo si sviluppa su questa ambiguità e il confine che separa l'amore dall'intolleranza. Lo spettatore compirà lo stesso cammino del protagonista fuori e dentro di sé, alla scoperta dei vizi della società del nostro tempo e dell'animo umano. Si riflette e si ride nel rispetto dei canoni della tradizione drammaturgica italiana e strizzando l'occhio alla modernità; ma dietro l'apparenza e le gag di personaggi improbabili e attraverso l'impatto con aneddoti e sentimenti che sembravano dimenticati, la vita diventa un delicato gioco di equilibri, fonte di grandi interrogativi e indecisioni che difficilmente possono colmare quel senso di vuoto iniziale.

