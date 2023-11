Colpo alla ‘ndrangheta, sequestrati i beni del boss

di Mario Antoni

Colpo grosso del tribunale per le misure di prevenzione della Capitale al patrimonio del boss Giacomo Madaffari, ritenuto dagli inquirenti a capo della locale cosca di 'ndrangheta ad Anzio e Nettuno. Dopo l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci, che portò in manette trentanove persone per poi arrivare allo scioglimento per infiltrazioni mafiose dei comuni di Nettuno e Anzio, sono arrivati i sequestri finalizzati alla confisca ai sensi del codice Antimafia.

Madaffari è considerato dagli inquirenti, l'uomo ritenuto il boss della locale di 'ndrangheta Madaffari - Perronace - Gallace radicata nei due comuni sciolti per mafia e nelle zone adiacenti del litorale laziale a sud di Roma. Dalle analisi dei precedenti penali e dalle informazioni investigative, raccolte negli anni dai carabinieri, emergenti dai procedimenti penali e dalle relazioni in ambito criminale, a partire dalla metà degli anni '70 e fino ad oggi, è stato delineato il quadro dei reati nessi atto nel corso del tempo da Madaffari e il suo spessore criminale.

Secondo le indagini patrimoniali dei carabinieri, il patrimonio che Gaicomo Madaffari avrebbe accumulato negli anni insieme ai suoi familiari, riconducibile alle attività illecite, sarebbe stimato intorno ai tre milioni di euro. Il sequestro, messo a segno dagli investigatori ha riguardato dieci immobili, tra ville e immobili di pregio a Anzio e Nettuno, sei terreni, alcuni dei quali edificabili, anche ad Aprilia in provincia di Latina, due automobili di grossa cilindrata, una società di rivendita di autoveicoli, conti correnti bancari, effetti cambiari, monili, beni mobili di valore.

