Colpi di pistola contro una coppia in auto: agguato misterioso a Ostia

di Redazione web

Una coppia di italiani si è recata all'ospedale Grassi di Ostia con ferite da arma da fuoco. I due hanno raccontato alla polizia che questo pomeriggio erano in auto davanti al ristorante di famiglia in via di Castel Porziano quando sono stati raggiunti da alcuni proiettili ai glutei e alle gambe da soggetti che poi si sono dati alla fuga.

I due hanno riportato ferite lievi. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato Lido.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 20:38

