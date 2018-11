Colosseo, ecco le nuove smart cam Acea-Huawei

Operazione antidroga al Tufello: ventidue persone in manette

Sono in arrivo telecamere smart al Colosseo. Gli occhi elettronici controlleranno una zona del parco archeologico con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza e la protezione del prezioso patrimonio storico-artistico al suo interno. Non sono stati rari, purtroppo, i casi in cui l'Anfiteatro Flavio, simbolo dell'Italia nel mondo, é balzato agli onori delle cronache per episodi di vandalismo, con turisti intenti ad incidere i loro nomi sulle antiche mura o addirittura a staccarne dei pezzettini da portare a casa come souvenir.Il progetto pilota in questione è una delle applicazioni dell'intesa tecnologica tra Acea e il colosso cinese Huawei, siglata nel maggio scorso e rinnovata ieri mattina nel corso di un convegno organizzato da Huawei proprio nella Capitale. Il piano, in collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo, sarà coordinato dal ministero dei Beni culturali e si avvarrà di telecamere tecnologicamente avanzate e ad alta definizione che dovrebbero permettere in futuro la gestione integrata e smart di una delle aree più turistiche d'Italia.«Il rinnovo della intesa tecnologica ci permetterà di proseguire la road map per realizzare i progetti in tema di smart & safe city. Questo progetto pilota rappresenta per Acea un importante e concreto passo nel percorso di crescita tecnologica applicata alla gestione delle infrastrutture a servizio della Capitale, in linea con il piano industriale», ha detto Francesco Del Pizzo, direttore delle infrastrutture energetiche della multiutility. Per Thomas Miao, Ceo di Huawei Italia, il progetto «andrà a beneficio dei cittadini di Roma e dei turisti che la visitano. Questa intesa dimostra che per promuovere la digitalizzazione e realizzare le smart city dobbiamo lavorare con tutto l'ecosistema in modo da creare più servizi, più opportunità, più sicurezza per i cittadini e più efficienza per le pubbliche amministrazioni», ha sottolineato il manager. La collaborazione è stata, dunque, rinnovata per ulteriori sei mesi, al termine dei quali le parti potranno formalizzare in un accordo contrattuale i risultati ottenuti.riproduzione riservata ®