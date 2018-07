Sfregio al Colosseo, turista 17enne incide il suo nome: denunciato

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ennesimo atto vandalico contro il Colosseo. Nel weekend i carabinieri di piazza Venezia durante i controlli ai Fori Imperiali e all'Anfiteatro Flavio hanno bloccato un ragazzo minorenne che stava incidendo con una pietra la lettera "G", iniziale del suo nome su una delle pareti interne del sito archeologico. Il turista, un 17enne brasiliano, è stato denunciato per danneggiamento aggravato. Purtroppo non è la prima volta che proprio il Colosseo e le sua mira vengono presi di mira da avventori e vandali.Non finisce qui, sempre i carabinieri - stavolta del nucleo operativo della compagnia Roma Trionfale - hanno arrestato un cittadino tunisino di 50 anni, senza fissa dimora e con precedenti. L'uomo aveva appena rubato la borsa che una turista, impegnata a scattarsi un “selfie” con sfondo Colosseo, aveva appoggiato momentaneamente su un vicino muretto. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria, mentre il ladro è stato trattenuto in caserma in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.