Incendio al Colosseo, il video virale realizzato con l'intelligenza artificiale: chi l'ha creato e perché

Il Colosseo a Roma in fiamme alle prime ore dell'alba impazza sui social e on line. Oltre 2 milioni di visualizzazioni per il video. È parte della campagna promozionale del film di Stefano Sollima Adagio, ora nelle sale, si apprende.

Il video virale

Il video è stato realizzato dalla produzione e distribuzione del film (The apartment, società del gruppo Fremantle e Vision distribution, società del gruppo Sky).

