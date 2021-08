Colosseo, il degrado e l'abbandono intorno al monumento che ha incantato i grandi del mondo al G20 della Cultura

Uno dei luoghi più belli del mondo. Ma non solo: anche uno dei più visitati. Qualche giorno fa è stato teatro del G20 della Cultura e le foto del Colosseo con tutti i potenti del Mondo ha fatto il giro del pianeta. Incantando tutti per bellezza e fascino.

Ma non tutto quello che luccica è oro. Perché, come da tempo viene denunciato, intorno al Colosseo di splendore ce ne è poco. Invece di conservare l'area circostante al monumento simbolo della Capitale come un "salotto", l'impressione è che venga abbandonato a se stesso.

Sporcizia, abbandono, ambulanti abusivi, false guide turistiche, bagarini. Un panorama intollerabile. Anche l'allontanamento di diversi persone accampate da tempo a Colle Oppio non ha risolto la situazione che rimane di degrado e abbandono. Pochi giorni fa, proprio in un'intervista concessa a Leggo, la sottosegretaria Borgonzoni, ha raccontato del tavolo istituito proprio per cercare di risolveri questi problemi. Tavolo operativo a cui ha partecipato la polizia municipale, il ministero e la prefettura. Si prospetta un maggior controllo della zona, anche con l'ausilio di agenti in borghese, mini daspo e uso di telecamere

