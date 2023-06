Gualtieri tra gli sfollati: «Una sistemazione in casa per tutti in tempi rapidi»







di Emilio Orlando «Garantiremo la sistemazione abitativa per tutti gli sfollati che ne hanno fatto richiesta». Lo ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri, a margine della riunione tecnica, che ieri alle 19 si è svolta vicino al palazzo andato in fiamme a Colli Aniene. All’incontro hanno partecipato il presidente del municipio Massimiliano Umberti, il vice presidente Annarita Leobruni, l’assessore Federica Desideri, il direttore della direzione per l’emergenza abitativa Massimo Ancillotti, il comando provinciale dei vigili del fuoco, la polizia Roma Capitale e la protezione civile del Campidoglio. Il tempi rapidi è stato individuato un albergo sulla Cassia, dove i nove nuclei famigliari, composti da 17 persone rimaste senza abitazione perché inagibile potranno soggiornare. Sui tempi di ripristino dell’intera area, il sindaco Gualtieri ha sottolineato che tutto dipenderà dai tempi dell’inchiesta in corso, che dovrà accertare le responsabilità. Prima del vertice, una delegazione di residenti è stata ricevuta da Gualtieri. Molti di loro, sono stati autorizzati ad entrare in casa per prendere gli effetti personali accompagnati dai vigili del fuoco. riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 06:00

