Roma, uomo precipita dal quinto piano: il corpo scoperto da un passante

43enne telefona alla figlia e si spara, ingegnere si accoltella a morte a 32 anni

Giovedì 12 Dicembre 2019, 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia questa mattina a Roma, doveè morto dopo essere precipitato dal quinto piano di una palazzina a Colli Albani, in via Mario Menghini. È successo intorno alle 7 di oggi: l’uomo è precipitato dalla finestra del bagno.Al momento non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno, ritenuta però la più probabile dagli inquirenti, scrive l'agenzia Adnkronos: a dare l’allarme, un passante che stava camminando sul marciapiede e ha visto l’uomo precipitare dal quinto piano proprio sotto i suoi occhi. Sul posto, oltre alla Scientifica, i poliziotti dei commissariati San Giovanni e Appio.