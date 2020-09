Colleferro, il testimone: «Saltavano su Willy steso a terra. Così è stato ucciso»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho visto sopraggiungere “a palla” un'auto di grossa cilindrata. Sono scese 5 persone che si sono lanciate contro delle chiunque capitasse a tiro sferrando calci e pugni e poi si accanivano contro Willy». Così nell'ordinanza che ha confermato gli arresti per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte un teste racconta le fasi del pestaggio.Intanto restano in carcere tre dei quattro ragazzi arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso nel corso di una rissa la notte tra sabato e domenica a Colleferro (Roma). Il gip di Velletri ha convalidato l'arresto per concorso in omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele (foto, sotto) e Marco Bianchi e per Mario Pincarelli. A Francesco Belleggia, invece, il giudice ha concesso i domiciliari.+++news in aggiornamento+++