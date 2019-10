Picchia il padre di 81 anni e lo minaccia con un coltello: arrestato figlio 45enne

Un 45enne, agli arresti domiciliari a casa del padre di 81 anni che l'aveva accolto per non farlo rimanere in carcere, l'ha aggredito e minacciato di morte con un coltello in pugno. Questo è quanto hanno accertato i carabinieri della Stazione di Colleferro, che hanno arrestato l'uomo.



Il 45enne, già arrestato tempo fa dai militari per stalking nei confronti dell'ex compagna, era stato portato nel carcere di Velletri. Poi, su richiesta del padre, l'uomo è riuscito a ottenere dal tribunale di sorveglianza l'autorizzazione a scontare la misura cautelare a casa del genitore. Qui il 45enne ha continuato ad avere comportamenti violenti, facendo intervenire i carabinieri in più occasioni nell'abitazione dell'anziano.



I militari hanno accertato non solo episodi di violenza domestica nei confronti dell'81enne ma anche come il 45enne abbia proseguito gli atti persecutori nei confronti dell'ex compagna 28enne. L'autorità giudiziaria ha disposto che il 45enne sia portato di nuovo nel carcere di Velletri. Venerdì 4 Ottobre 2019, 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA