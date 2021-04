Colleferro, i due ragazzi indagati per l'aggressione del 17enne ai domiciliari: «Fermo illegittimo»

Il fermo nei confronti dei due ragazzi ritenuti responsabili del pestaggio di Colleferro è stato giudicato illegittimo dal giudice per le indagini preliminari di Velletri, Ilaria Tarantino. Secondo il magistrato, non c'erano elementi tali da far ritenere che i due indiziati potevano fuggire, perché residenti stabilmente nelle loro abitazioni con le famiglie. Gli indagati, a seguito del provvedimento, che di fatto non ha convalidato il loro trasferimento in carcere. non potranno richiedere il risarcimento per ingiusta detenzione allo Stato.



Per i diciannovenni Christian Marozza e Lorenzo Farina, il gip ha disposto gli arresti domiciliari, ritenendo possibile la reiterazione del reato ed il loro coinvolgimento in altri fatti simili. Si è svolta ieri mattina, in videoconferenza nel carcere di Rieti, l'udienza di convalida per i due ragazzi che, il pomeriggio di sabato scorso, in corso Turati a Colleferro, avrebbero aggredito e preso a pugni Lorenzo C. di 17 anni durante un litigio scoppiato per futili motivi. Durante l'interrogatorio sia Farina che Marozza hanno confermato che con un amico della vittima, originaria di Segni, c'era già stato un precedente litigio scoppiato per degli sguardi di troppo a loro rivolti nel corso principale del paese. Il pugno in faccia al diciassettenne, secondo la ricostruzione dei poliziotti del commissariato, sarebbe stato sferrato da Farina.



Proseguono le indagini per risalire agli autori di altre aggressioni avvenute con lo stesso modus operandi avvenuti nello stesso comune e in quelli limitrofi. Il ragazzo aggredito è ancora ricoverato al San Giovanni con una prognosi di 40 giorni, ma è fuori pericolo. Tutti e due gli indagati, durante l'udienza di convalida si sono dichiarati pentiti e preoccupati per l'accaduto.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 09:10

