Roma, riapre a Colle Oppio lo skate park più bello del mondo

di Lorena Loiacono

Riapre lo skatepark più bello del mondo. E non è solo un modo di dire, visto che il playground di Colle Oppio gode di una vista da mozzare il fiato: il Colosseo. L’intera area è stata riqualificata in tempi record e torna a disposizione dei romani ma non solo. La scorsa estate è stata meta di turisti da ogni parte del mondo. «Obiettivo centrato - ha annunciato l’assessore capitolino allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato - in soli cinque mesi, riapriamo lo skatepark più spettacolare al mondo. Ed entro metà febbraio l’opera di riqualificazione del parco sarà completata restituendo al quartiere, agli studenti e ai turisti uno spazio pulito, sicuro e attrezzato per la pratica sportiva all’aria aperta di skate, calcio, pallavolo e basket».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 06:45

