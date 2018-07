coccodrillo nel canale». È la voce che dall'inizio dell'estate si sta alimentando a Maccarese, dove risultano segnalazioni di avvistamenti di una possibile presenza di un coccodrillo, o probabilmente un grosso varano o iguana, nei canali di scolo tra via Campo Salino e via delle Tamerici. Dopo le tante voci, c'è finalmente un avvistamento immortalato in una fotografia pubblicata oggi dal Messaggero.







Si tratta solo di un'ombra indefinita nell'acqua melmosa, ma sembra avvalorare le sempre più numerose testimonianze che parlano di un rettile lungo oltre due metri. I presunti avvistamenti, da parte di alcuni operatori agricoli ma anche da residenti, sarebbero per lo più stati fatti nelle prime ore del mattino o all'alba. «C'è unnel canale». È la voce che dall'inizio dell'estate si sta alimentando a, dove risultano segnalazioni di avvistamenti di una possibile presenza di un coccodrillo, o probabilmente un grosso varano o iguana, nei canali di scolo tra via Campo Salino e via delle Tamerici. Dopo le tante voci, c'è finalmente un avvistamento immortalato in una fotografia pubblicata oggi dal Messaggero.Si tratta solo di un'ombra indefinita nell'acqua melmosa, ma sembra avvalorare le sempre più numerose testimonianze che parlano di un rettile lungo oltre due metri. I presunti avvistamenti, da parte di alcuni operatori agricoli ma anche da residenti, sarebbero per lo più stati fatti nelle prime ore del mattino o all'alba.

Della circostanza sono stati ora informati i carabinieri di Fregene che, a loro volta, hanno messo al corrente la Forestale, per eventuali verifiche sul campo. Il «mistero coccodrillo» ora sta girando anche sulle pagine social locali, tra commenti, incredulità e parodie. Il Wwf litorale, che si occupa della gestione delle Oasi di Fregene e Maccarese, al momento, non ha ricevuto direttamente alcuna segnalazione sulla presunta presenza di un coccodrillo. «Tutto può essere, non sarebbe la prima volta che qualcuno abbandoni un rettile cresciuto, troppo, in casa», è il commento.