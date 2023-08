Sequestrati 85 chili di cocaina in un terreno a Fiumicino

di Redazione web

Duro colpo al narcotraffico nella Capitale dalla polizia che ha sequestrato 83 panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 85 chilogrammi. La droga è stata individuata in un terreno in prossimità dell'aeroporto di Fiumicino dagli investigatori della Squadra Mobile di Roma.

I panetti riportavano segni di riconoscimento ed erano marcati con la numerazione 030 o 111. Le oltre 500.000 dosi che sarebbero state ricavate dal taglio dello stupefacente, se immesse sul mercato, avrebbero fruttato diversi milioni di euro di guadagno illecito.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Agosto 2023, 11:45

