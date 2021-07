In volo da Roma alla Sardegna per consegnare un pacco di droga ma sbaglia casa: chi è il giovane pilota che imita i narcos

Lanciava la droga dall'aereo per far arrivare il carico in Sardegna. Utilizzava la tecnica dei narcos sudamericani per far giungere un carico di cocaina in Sardegna, ma è stato rintracciato dai carbinieri. I militari di Oristano hanno arrestato un italiano ritenuto responsabile di traffico di droga.

L'uomo è Francesco Rizzo un 28enne di Palestrina, in provincia di Roma. L'uomo incensurato, è un istruttore di volo con tante ore di volo alle spalle. Il 28enne, però, il 28 marzo scorso ha sbagliato mira. Il carico di cocaina da 8,5 chili per un valore di oltre 9 milioni di euro è stato lanciato su un'abitazione e non in mano ai trafficanti.

Il pacco speciale ha rotto un pannello solare di un'abitazione a Baratili San Pietro, Oristano, e le indagini dei carabinieri sono subito scattate. L'operazione Fly down ricondotto i militari su un veivolo della Capitale. Il borsone con la cocaina fu lanciato da un Cessna di una scuola di volo di Roma. Una tecnica di trasporto e consegna molto simile a quelle dei cartelli sudamericani: l'utilizzo di aerei leggeri e il lancio del carico di stupefacenti a bassa quota nelle zone rurali.

I militari hanno accertato, così, che l'istruttore Francesco Rizzo era partito dall'aeroporto di Roma Urbe e, dopo aver effettuato una sosta al campo volo Monti della Tolfa di Santa Severa, aveva fatto rotta verso la Sardegna. Una volta arrivato nella provincia di Oristano, era sparito dai radar per 20 minuti circa durante i quali il pilota volava a bassa quota per individuare il punto della consegna.

Il Gps dell'aereo ha confermato che in quei venti minuti ha sorvolato la zona incriminata per poi fare scalo ad Olbia dove è stato immortalato dalle telecamere dello scalo. Per tre mesi i carabinieri hanno seguito gli spostamenti di Francesco Rizzo impegnato al momento come pilota per una compagnia ungherese come aerotaxi per vip e persone facoltose. Ieri lo hanno bloccato mentre faceva scalo all'aeroporto di Cagliari-Elmas con un volo proveniente dalla Germania. Sono in corso le indagini per risalire alle altre persone coinvolte nel traffico di droga.

