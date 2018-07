ROMA - Ieri sera in viale Pinturicchio al Flaminio, verso le 22,30, una clochard si è data fuoco incendiando i propri vestiti con un accendino. La donna - secondo prime informazioni dell'Est Europa - è stata soccorsa da alcuni passanti e poi dalle volanti della polizia. Tramite ambulanza è stata trasportata al Sant'Eugenio dove è stata ricoverata in terapia intensiva. Non si conoscono le generalità della donna né le ragioni del suo gesto. Indaga il commissariato di polizia Villa Glori.

Sabato 7 Luglio 2018