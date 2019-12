di Enrico Chillè

Inaccettabile l’aggressione di un tassista ai danni di un turista a Fiumicino. Ringrazio la Polizia di Stato per aver individuato l'autore della violenza, per il quale chiederò il ritiro della licenza

Ilromano, che venerdì scorso ha colpito uncon unall', è già statoe a breve potrebbe vedersi. Lo ha annunciato il Campidoglio, attraverso il dipartimento Mobilità e trasporti diCapitale.I fatti erano avvenuti nel pomeriggio di: il, un italiano appena sbarcato da Madrid, aveva chiesto invano al tassista di accendere il tassametro per una corsa dall'aeroporto dialla periferia di Roma. Il tassista, però, non aveva voluto sentire ragioni e aveva deciso di far salire un altro cliente in attesa, provocando le proteste dell'uomo, di fronte alle quali ha reagito con un pugno sul naso, causandogli una frattura del setto nasale.L'Ufficio contenzioso taxi, dopo aver ricevuto la trasmissione degli atti da parte della Polizia di Frontiera area Fiumicino, come da iter normativo ha provveduto alla sospensione cautelare, pari a 30 giorni, propedeutica alla revoca definitiva della licenza. «Comeabbiamo avviato il percorso amministrativo funzionale al ritiro della licenza. Nell'area di Fiumicino, in questi ultimi mesi, abbiamo implementato i controlli della Polizia Locale e continueremo ad aumentare i presidi nell'area a contrasto dell'abusivismo o di pratiche scorrette e illegali. Chi sbaglia paga», spiega l'assessore alla Città in Movimento Pietro Calabrese.«Quanto accaduto è intollerabile. Gli uffici di Roma Capitale hanno agito tempestivamente: chi si macchia di questi crimini viene punito. Anche in questo caso non faremo sconti a nessuno», ha dichiarato la Sindaca di Roma, che aveva già annunciato: «».