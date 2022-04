Clayton Norcross è Beautiful Chef: che pizza l'ex Thorne Forresteer

Clayton Norcross diventa “Beautiful chef” per un giorno. L’attore statunitense che per anni ha interpretato il ruolo di Thorne in Beautiful, ha partecipato ieri all’inaugurazione di “Roma Food Excel”, il salone Internazionale dedicato alle eccellenze enoagroalimentari in programma fino al 27 aprile alla nuova Fiera di Roma.

Dopo il taglio del nastro, alla presenza della vicepresidente del Senato, Paola Taverna, del presidente della manifestazione Ezio Amendola e dell’Event manager Fabio Ridolfi- Norcross si è intrattenuto al Padiglione 5 dedicato alla regina delle eccellenze italiane, la pizza dove si è improvvisato pizzaiolo. Sotto la sapiente guida di Fabrizio Iacovella, l’attore ha preparato la “Scrocchiarella Clayton”, con crema di peperoni, datterini gialli, pomodorini rossi, origano di Pantelleria e basilico di Genova. «Colore, gusto e sapore », ha specificato Norcross prima di prendere la pala e infornare il tutto.

