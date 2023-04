La top ten (a sorpresa) delle città italiane più amate dai visitatori: ecco la classifica, Roma giù dal podio

Preply, celebre piattaforma per l’apprendimento delle lingue straniere, ha stilato un report molto interessante da cui si evince una classifica con qualche sorpresa: analizzando i dati online, ha preso in considerazione non tanto il numero di recensioni ottenute da ciascuna città, bensì la percentuale di quelle positive, per capire l’indice di gradimento di ogni luogo. E nella top ten assoluta delle città più apprezzate c'è anche una pugliese.

Primo posto

In vetta tra le città più apprezzate c'è Matera, il capoluogo della Basilicata: sebbene abbia "solo" poco più di 2mila recensioni, ben il 97,7% di queste sono positive.

Secondo posto

Olbia, in Sardegna, a due passi dalla Costa Smeralda, è seconda. Delle sue 1.100 recensioni, quelle positive si aggirano attorno al 97% del totale.

Terzo posto

Medaglia di bronzo per Napoli, online ha oltre 125mila recensioni, di cui il 93,7% positive.

Quarto posto

Firenze, un grande classico, città d'arte adorata dai turisti. Delle più di 290mila recensioni ottenute, quelle positive rappresentano il 93,2%.

Quinto posto

Forse ci si aspettava che la Capitale fosse qualche gradino più in su per i suoi splendidi monumenti a cielo aperto: Roma, al quinto posto, sul web vanta quasi 450mila recensioni, di cui positive al 92,5%

Sesto posto

Un'ex Capitale d'Italia: sesta posizione per Torino, con il 92% di recensioni positive su un totale di oltre 105mila.

Settimo posto

Ecco la città dei portici: Bologna si aggiudica il settimo posto e su oltre 50mila recensioni, quelle positive si attestano al 91,7%.

Ottavo posto

Una delle città più romantiche del mondo: Venezia, che troviamo all'ottavo posto, ha il 91,7% delle recensioni positivo.

Nono posto

Città dello shopping, del lavoro, della moda...ma non solo. A Milano le recensioni online sono poco più di 200mila, di cui positive al 91,4%.

Decimo posto

Finalmente ci siamo. In coda alla top ten ma risultato ragguardevole se si parametra alla concorrenza: Lecce ha circa 18mila recensioni e quelle positive si aggirano attorno al 91%.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Aprile 2023, 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA