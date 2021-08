Civitavecchia, un'altra tragedia in mare: 50enne muore annegato mentre fa il bagno

Ancora una tragedia in mare. Questa volta a Civitavecchia dove un uomo di 50 anni è morto annegato mentre faceva il bagno. Decine di bagnanti sotto choc per aver assistito alla morte dell'uomo in diretta. Loan Obada, residente a Civitavecchia, è morto mentre stava facendo il bagno in mare.

Un'altra tragedia. Dopo Ostia, dove ha perso la vita un 35enne, e Ladispoli dove un padre è morto nel tentativo di salvare i figli in balia del mare mosso, un'altra tragedia si è consumata sulle coste laziali. Il 50enne è entrato in acqua per fare un bagno e avrebbe accusato un malore, secondo dopo una prima ricostruzione. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimarlo, l'uomo è morto per annegamento.

E' stata disposta l'autopsia per accertare le cause della morte del 50enne romeno, la cui salma è stata trasferita all'ospedale di Civitavecchia. Sul caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, ma l'ipotesi sul quale sono orientati è proprio il malore in acqua.

