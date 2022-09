Civitavecchia, caos carcere. Il Sappe denuncia: «Trovato un telefonino in cella mentre familiare inghiotte droga in sala colloqui»

Un telefono cellulare, perfettamente funzionante, è stato sequestrato dalla Polizia Penitenziaria nella Casa Circondariale di Civitavecchia. Ma non è l’unico evento critico accaduto nella struttura detentiva, come denunzia Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE: “Nel corso di una perquisizione in carcere, gli uomini della Polizia Penitenziaria, dopo avere esaminato e perquisito ogni anfratto delle Sezioni detentive, hanno trovato in una cella un telefono cellulare, perfettamente funzionante. In un'altra Sezione, invece, un detenuto ha lanciato la sedia contro un poliziotto, che fortunatamente accusato solo un graffio al braccio”.

CIVITAVECCHIA, CAOS NEL CARCERE

“Ma non è finita qui”, prosegue Somma. “Nell’area dedicata ai colloqui del carcere di Civitavecchia, un familiare aveva nascosta della sostanza stupefacenti nelle parti intime: quando ha visto che erano in atto i controlli ha pensato bene di ingoiare tutto. Per sua fortuna, i colleghi lo hanno visto e scortato subito in ospedale. Tutti questi episodi sono stati stroncati sul nascere grazie all'attenzione, allo scrupolo e alla professionalità di Personale di Polizia Penitenziaria in servizio. Per questo il SAPPE esprime il proprio apprezzamento al personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Civitavecchia ", conclude.

Il segretario generale del SAPPE Donato Capece ricorda che “la Polizia Penitenziaria è quotidianamente impegnata nell’attività di contrasto all’introduzione di telefoni cellulari ed alla diffusione della droga nei penitenziari per adulti e minori. Nonostante la previsione di reato prevista dal art. 391 ter del Codice penale di recente emanazione per l'ingresso e detenzione illecita di telefonini nelle carceri, con pene severe che vanno da 1 a 4 anni, il fenomeno non sembra ancora attenuarsi. Vanno adottate soluzioni drastiche, come la schermatura delle Sezioni detentive e degli spazi nei quali sono presenti detenuti all’uso dei telefoni cellulari e degli smartphone”. Per il SAPPE “è urgente e non più differibile trovare soluzioni al personale di Polizia Penitenziaria che opera, sotto organico e con mille difficoltà, nel carcere di Civitavecchia e nonostante tutto garantisce al meglio i compiti di sicurezza”: per questo il primo Sindacato della Polizia auspica un intervento dei vertici dell’Amministrazione Penitenziaria.

Civitavecchia, caos carcere. Il Sappe denuncia: «Trovato un telefonino in cella mentre familiare inghiotte d... https://t.co/ALriN6r4Tw — Leggo (@leggoit) September 10, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Settembre 2022, 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA