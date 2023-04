Ciro Immobile, il mistero del semaforo: era funzionante? La dinamica dello schianto di ieri col tram a Roma

di Redazione web

Il semaforo all'incrocio di Roma in cui si è verificato l'incidente tra il Suv Land Rover Defender guidato da Ciro Immobile e il tram 19 del servizio pubblico «è perfettamente funzionante, quindi se uno aveva il verde, l'altro aveva il rosso e doveva fermarsi». È quanto si apprende da fonti della polizia stradale di Roma Capitale e per questo uno dei due, tra Ciro Immobile e l'autista del tram 19, ha commesso un errore.

Il semaforo funzionava: chi ha commesso l'errore di passare col rosso?

Alla base dello scontro, sicuramente, non c'è un malfunzionamento dell'impianto semaforico. Chi abbia commesso, tra i due, l'imprudenza di passare con il rosso, sarà stabilito dagli agenti che stanno indagando e ricostruendo la dinamica dell'incidente verificatosi ieri mattina. Lo scontro è stato tanto violento da far accartocciare il vano motore del fuoristrada, con a bordo anche le due figlie del calciatore della Lazio, e da far deragliare il tram che pesa 18 tonnellate.

Ciro Immobile, l'incidente è un mistero. Il tranviere: «Il semaforo era verde». Il tram disarcionato dalle rotaie

Il dubbio sulla funzionalità del semaforo

Il dubbio sulla funzionalità dell'impianto semaforico è sorto quando, sia il conducente del tram che proveniva da piazza Risorgimento e si accingeva ad attraversare Ponte Matteotti, sia l'attaccante della Lazio che proveniva da Lungotevere delle Armi ed era diretto verso Lungotevere Michelangelo, hanno riferito di essere passati con il verde. Solitamente il limite di velocità dei 50 chilometri orari in quella zona non viene neanche sfiorato, a causa del traffico sempre intenso. Ieri, di domenica mattina, però, quando mancavano 20 minuti alle 8, la strada era libera. Quindi, l'aspetto che gli investigatori dovranno accertare è anche la velocità sostenuta da entrambi i mezzi. Tra rottami e danni materiali, per fortuna, il bilancio dei feriti è stato contenuto.

Immobile e i feriti: come stanno

Otto i feriti in tutto, tre nel Suv e cinque sul tram. Ciro Immobile e una delle due figlie che viaggiavano con lui sono stati portati al policlinico Gemelli, mentre la figlia più piccola è stata condotta al Bambin Gesù. L'autista del tram ha riportato una prognosi di 7 giorni. Soltanto lievi escoriazioni hanno interessato quattro passeggeri che erano sul mezzo pubblico. Sicuramente torneranno utili le dichiarazioni dei testimoni raccolte sul posto. Intanto la linea tramviaria, già nella tarda mattinata di ieri, era tornata in funzione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA