Circolo Pd Ponte Milvio, nello notte spuntano un pupazzo impiccato e striscioni offensivi

Ecco la sorpresina che si sono trovati stamattina i ragazzi della sezione @pdnetwork di Ponte Milvio a #Romanord: un pupazzo impiccato e striscioni runici. Questa è l'aria che tira. Solidarietà e sempre maggiore determinazione, senza paura pic.twitter.com/JilBd00yUW — nomfup (@nomfup) 13 settembre 2018

Brutta sorpresa questa mattina per i militanti del circolo del. Durante la notte, come documentato dal deputato del Pdi su Twitter, la sede della sezione dei democratici è stati infatti imbrattata con scritte ingiuriose e minacciose. Ma non basta: oltre agli striscioni, attaccato al cancello di ingresso del circolo c'era un pupazzo a grandezza naturale impiccato con una corda.