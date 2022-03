I vip “In Campo per l'Ucraina”: al Due Ponti partita di beneficienza per aiutare la popolazione

«In campo per l'Ucraina». Con questo slogan sabato mattina allo Sporting Club Due Ponti si è svolta una partita di calciotto di beneficienza per raccogliere aiuti di prima necessità da portare in Polonia, al confine con l'Ucraina per aiutare la popolazione ucraina sotto assedio ormai da diversi giorni.

La partita, organizzata dal patron dello Sportin Club Due Ponti, Emaneuele Tornaboni con Afmal Associazione dei Fatebenefratelli e la Basilica minore di Santa Sofia a Roma, ha richiamato un pubblico numeroso e tanti vip che si sono adoperati per far passare un messaggio di solidarietà.

«La Raccolta ha preso il via oggi - ha spiegato Tornaboni a Leggo - ma continuerà fino al 2 aprile. Quindi c'è ancora tempo per portare cibo, beni di prima necessità indumenti e tutto quello che può servire. Il 3 aprile, con degli appoisiti tir, tutto verrà portato sul luogo, in Polonia, al confine con l'Ucraina. Il Fatebenefratelli inoltre ha ospedali anche in Polonia». Alla partita erano presenti, infatti, il vice presidente di Afmal, Fra Gerardo d’Auria e il rettore della Basilica di Santa Sofia, Don Marco Semehen.

A scendere in campo per fare "gol" con la solidarietà, tra gli altri c'erano Gigi di Biagio, che ha vestito la maglia della nazionale ai mondiali del 1998 e agli Europei del 2000, della Roma e dell'Inter, l'attore Giorgio Pasotti, il giornalista radiofonico Guido De Angelis, il giornalista Rai Marco Mazzocchi, Gimmy Ghione. Con loro anche Samantha De Grenet e Sofia Bruscoli, la cantante Annalisa Minetti, il giornalista Stefano Meloccaro, Sebastiano Somma e la conduttrice Elena Ballerini.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Marzo 2022, 19:50

