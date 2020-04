Cinghiali a spasso nella periferia di Roma, in Umbria aggredita una famiglia

di Silvia Natella

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 19:08

In queste settimane discattato per scongiurare il rischio delgli animali sembrano riappropriarsi degli spazi desolati. Anchesono più del solito e rappresentano unNelle strade abbandonate e non più affollate dalle persone spuntano intere famigliole. E se i cuccioli non fanno paura, lo stesso non si può dire di "mamma" e "papà cinghiale".Le ultime immagini in ordine di tempo sono state scattatee mostrano i cinghiali rovistare in prossimità dei cassonetti in cerca di cibo. Vagano per le strade e i centri abitati seminando il panico. In alcune città si contano persino le prime aggressioni.Una 24enne della periferia diè salva grazie all'intervento di un giardiniere, mentre a Montegabbione - in Umbria - una famiglia, composta da padre, madre e due bambini di 5 e 6 anni, è stata aggredita da un branco su una strada provinciale. L'uomo è rimasto ferito a una mano.Inoltre, sono numerose le segnalazioni di danni legati allle scorribande di cervi e mufloni nella provincia diche insieme ai cinghiali sono diventati una vera minaccia per le coltivazioni agricole, oltre che per la sicurezza stradale. (foto di Rossella Di Benedetto)