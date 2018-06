Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Mamme che chiacchierano. Bambini che giocano. E cinghiali. Scene di “ordinaria” quotidianità a Roma Nord, in via Cassia, all’altezza di Tomba di Nerone, dove alcuni cinghiali hanno occupato il parco Caduti sul fronte russo, eleggendolo a loro dimora.Nessuna preoccupazione nel quartiere. Anzi. Dopo l’iniziale sgomento - i primi avvistamenti si sono registrati alcuni giorni fa - i residenti si sono abituati agli ospiti inconsueti e altrettanto deve essere successo agli animali, che si lasciano fotografare, in alcuni casi accarezzare, e soprattutto sono ben felici del cibo che più di una persona lascia nel parco proprio per loro come se fossero diventati domestici.