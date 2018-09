Branco di cinghiali in cerca di cibo vicino al centro abitato - VIDEO

UN COCCODRILLO AVVISTATO NEL TEVERE

Ancora cinghiali. Dopo l'avvistamento in questi giorni di un coccodrillo nel Tevere , all'altezza del ponte Duca D'Aosta, dopo il "giallo" della Papere scomparse dal laghetto dell'Eur , Roma sembra essere diventata una sorta di luogo in cui gli avvistamenti di animali si succedono. Qualche giorno fa, come documenta questo video, nella zona di Casal del Marco, in zona Borgata Ottavia, a ridosso del centro abitato, sono stati avvistati alcuni cinghiali. Il video mostra chiaramente il branco di cinghiali in cerca di cibo.