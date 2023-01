Cinghiali, catturati 8 animali a Villa Pamphili. Branco passeggia Montespaccato

di Lorena Loiacono

Sale la tensione per l'emergenza cinghiali: ieri Villa Pamphili è stata nuovamente chiusa, dopo la serrata di domenica scorsa, ma per consentire la cattura di 8 esemplari. Nella prime mattinata infatti sono intervenuti agenti di Polizia locale, esperti della Asl e Carabinieri: uno schieramento importante, all'ingresso di via di San Pancrazio, per catturare gli animali selvatici.

Roma, ora i cinghiali vanno anche a scuola. Ecco i quartieri della paura: «Ce ne sono almeno 16.500»



«L'intervento - ha spiegato Lorenzo Marinone, consigliere comunale del Pd - ha avuto come priorità la sicurezza delle persone e la riapertura di Villa Pamphilj, ma è stato complicato dalla presenza di alcuni attivisti che hanno cercato di ostacolare le operazioni». Non sono mancate infatti le proteste, un gruppo di persone ha chiesto spiegazioni. Secondo quanto assicurato dagli operatori, i cinghiali sono stati narcotizzati e catturati. Non sono stati quindi abbattuti, in base a quanto previsto dal protocollo ministeriale, bensì portati nelle strutture dedicate per gli accertamenti sulla peste suina. L'Oipa, l'Organizzazione internazionale protezione animali, ha già dichiarato che chiederà l'accesso agli atti per conoscere nel dettaglio le procedure seguite: «Per arginare il fenomeno - ha spiegato il responsabile Fauna selvatica dell'Oipa, Alessandro Piacenza - servono azioni di prevenzione come la pulizia del territorio, la corretta raccolta dei rifiuti, l'uso di dissuasori, fino alla sterilizzazione farmacologica, oggi allo studio del Ministero della Salute».



Gli avvistamenti però si moltiplicano: ieri mattina a Montespaccato, con tanto di video girato dagli studenti dell'UniCusano, un branco di almeno 10 cinghiali adulti correva velocemente davanti a un ufficio postale e vicino all'ingresso di alcune scuole, in pieno orario di entrata dei bambini. «Roma ormai è una giungla a cielo aperto - denuncia il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini - abbiamo dei video di grossi cinghiali che transitano su via di Vallelunga. Gli avvistamenti ormai non sono all'ordine del giorno ma accadono più volte in uno stesso giorno: è evidente il fallimento delle politiche di contenimento dei cinghiali della Regione Lazio e del Campidoglio».

