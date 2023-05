Cinghiali fanno irruzione alla festa di compleanno con barbecue e mangiano tartine: terrore tra gli invitati

di Redazione web

Un gruppo di circa quindici cinghiali, forse due famiglie, sono stati gli ospiti ... a sorpresa ad una festa di compleanno con tanto di barbecue che si stava tenendo in un giardino di Trevignano Romano, la notizia è riportata da il Messaggero. Gli ungulati hanno fatto irruzione e hanno cominciato ad aggirarsi intorno ai tavoli pieni di cibo, hanno annusato quello che era stato apparecchiato, hanno mangiato alcune tartine e della frutta e poi se ne sono andati via passando da un'altra uscita, mentre gli invitati si erano rifugiati in casa letteralmente terrorizzati.

I cinghiali attirati dal profumo di cibo

Con molta probabilità gli odori del cibo e dei dolci hanno catturato l'attenzione dei cinghiali che hanno scelto di effettuare questa scorribanda. Alla fine, comunque, i segni del passaggio dei cinghiali erano molto evidenti sul terreno.

#Roma #Cinghiali fanno irruzione alla festa di compleanno con barbecue: terrore tra gli invitati https://t.co/O9nIRLyAqo — Leggo (@leggoit) May 16, 2023

Terrore tra gli invitati

Fortuna ha voluto che al compleanno vi fossero anche due esperti cacciatori che hanno gestito il momento abbastanza complicato, tranquillizzando i presenti che erano terrorizzati e alcuni erano già fuggiti all'interno dell'abitazione barricandosi dietro le finestre chiuse: hanno consigliato di lasciare pascolare gli animali nel cortile senza fare movimenti strani.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 22:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA