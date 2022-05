Roma, cinghiale avvistato al Salario, piazza chiusa 20 minuti. Il video sui social: «Rosticceria a chilometro zero»

Non si fermano gli avvistamenti di chinghiali a spasso per le strade di Roma. L'ultimo risale a venerdì pomeriggio, quando un grosso animale si è intrattenuto a lungo nelle aiuole di piazza Verbano, nel quartiere Trieste Salario. L'episodio, ormai sempre più consueto per i romani, è stato immortalato in un video pubblicato sui social anche da Carlo Calenda, che ha commentato ironico: «Salsicce no? Una bella rosticceria a piazza Verbano, a chilometro 0».

Salsicce no? Una bella rosticceria a piazza Verbano a kilometri 0. pic.twitter.com/XwoD2z64mD — Carlo Calenda (@CarloCalenda) May 6, 2022

La piazza è stata chiusa 20 minuti, e l'avvistamento desta preoccupazione nell'ottica del diffondersi della peste suina già riscontrata in un esemplare avvistato nel parco dell'Insugherata. Per far fronte alla criticità la Regione Lazio ha attivato una task force per monitorare la situazione e attivato un numero verde (803555) per segnalare ritrovamenti di animali morti.

