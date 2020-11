Cinevigili, il sesso nell'auto con la radio accesa scatena il web: da "Notte prima dei verbali" a "Romanzo municipale"

"Sex and the City", "Il vigile cerca voglie" «A qualcuno piace l'audio". La notizia riportata da Leggo sui due vigili che a Roma avrebbero fatto sesso nell'auto di servizio dimenticando la radio accesa ha scatenato la fantasia degli utenti dei social al punto che su Twitter è finito in tendenza il "Cinevigili". In molti si sono lanciati non solo in commenti ironici a questa vicenda , ma anche in giochi di parole, riadattando titoli di film famosi.

Inchiesta a "luci rosse" a parte, ecco alcuni dei titoli più divertenti. Ispirati alle commedie americane, classiche o anche più recenti, i titoli "A qualcuno piace l'audio" e "Il vigile cerca voglie". Il primo che ricorda "A qualcuno piace caldo" con Marilyn Monroe allude al file registrato e finito sul tavolo del comandante generale della polizia municipale della Capitale Stefano Napoli. L'altro è il riadattamento dell'indimenticabile "Il principe cerca moglie" con Eddie Murphy.

50 sfumature dei vigili#CineVigili — Michela M. (@MichelaMeloni1) November 23, 2020

E poi ancora: "Radio wide shut", di Kubrickiana memoria, "Fuck club" "Sex and the civic", "Il Commissario monta Albano". L'immaginazione non ha limiti e si leggono anche "Attrazione stradale", "La paletta sulla chiappa che scotta" fino al più diffuso "Cinquanta sfumature di vigili". Sempre a sfondo sessuale altri titoli ispirati da commedie italiane: "Altrimenti ci arrapiamo", "Il maresciallo Rocco", "Notte prima dei verbali".

Notte prima dei verbali#cinevigili — Marco Noel (@MarcoNoel19) November 23, 2020

Più espliciti "Tromb**** da un indomito collega nell'azzurra auto di servizio", "Senti chi palpa", "Roma città aperta... (in tutti i sensi), "Straziami ma di sesso saziami", "I tre giorni del condom", "Indovina chi viene a cena", "C'era una volta in auto", "Romanzo municipale".

