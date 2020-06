Cinecittà World, ecco la riapertura del parco a tema sul cinema. Dal 25 giugno il divertimento è qua

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Giugno 2020, 15:40

Cinecittà World presenta il suo nuovo Piano di sviluppo che prevede il completamento del Parco del Cinema e della TV, l’apertura di 2 nuovi Parchi a Tema nei prossimi 3 anni ed una nuova esperienza digitale che arricchirà il divertimento degli ospiti. “Le grandi crisi, come questa del Covid-19, possono e devono essere occasioni in cui rompere gli schemi, innovare e migliorare l’esperienza dell’ospite” dichiara l’Amministratore Delegato, Stefano Cigarini, “a Cinecittà World abbiamo sviluppato una piattaforma tecnologica con cui il tuo cellulare diventa il telecomando della tua giornata al parco.” Dal 25 giugno regole Post Covid e distanziamento sociale si trasformano in esperienze digitali per gli ospiti: il parco diventa contactless. Da www.cinecittaworld.it puoi comprare i biglietti, ordinare il pranzo e fartelo servire dove e quando vuoi, saltare le code alle attrazioni, organizzare una festa di compleanno…tutto dal telefono senza contatti inutili con lo staff. In questi tre anni Cinecittà World ha ridisegnato totalmente il parco divertimenti, che oggi conta, su oltre 30 ettari, 40 attrazioni, 7 aree a tema e 6 spettacoli live al giorno.“Una crescita (+360% in 3 anni) che ci ha consentito, con 400mila presenze, di diventare il 1° parco di Roma, e col bilancio 2019 in attivo, di passare da 30° a 4° Parco in Italia” ha aggiunto l’AD Cigarini “e la vocazione digitale del parco è nelle16 attrazioni interattive (Media Based) e nel 70% di acquisti online su una media italiana intorno al 30%”. Grazie e questi risultati, da oggi si apre una nuova fase: in 3 anni Cinecittà World aprirà 2 nuovi parchi, 2 mondi a tema (World) per arricchire l’offerta rivolta ad un pubblico che ricerca esperienze uniche nel tempo libero e nel divertimento. Il primo parco è Roma World (www.romaworld.com), con apertura prevista dal 3 Luglio. Sarà il primo nuovo progetto turistico nell’Italia post Corona Virus e promette di riportare gli ospiti indietro nel tempo…a vivere un giorno da antico romano! Nel parco l’ospite può ritrovare il vero contatto con la natura: vestire, mangiare e dormire come gli antichi Romani, diventare Gladiatore per un giorno, fare shopping tra le bancarelle dell’antico mercato, stabilire un rapporto speciale con gli animali della fattoria, ammirare il volo dell’aquila e di altri spettacolari rapaci, correre sulle Bighe di Ben Hur, immergersi nel bosco e dormire nell’accampamento… lì dove tutto ebbe inizio! Il secondo progetto si chiamerà Aqua World, e sarà il nuovo Parco Acquatico di Cinecittà World (www.aquaworld.it). Accanto all’attuale piscina cinematografica Cinepiscina, aprirà il fiume lento Paradiso: lungo e rilassante corso d’acqua cristallina dove lasciarsi cullare a bordo di comodi gommoncini. Grazie ad un accordo con l’Ente del turismo Thailandese natura e scenari da favola prenderanno vita nella spiaggia Phuket Beach. Un’ oasi di relax acquatico, per godersi la natura, i bagni e il sole. Una vacanza...a due passi da Roma!Nuovo percorso nel parco e nuova location per 4 attrazioni rimodulate: Tazze e Saltarello nell’Area Roma, mentre Torre di Controllo e Bici Volanti si spostano a Spaceland. Cresce l’Horror House, con 3 nuove sale, dedicate a Saw e all’ambiguo Hannibal Lecter. Menzione speciale per Volarium, 1° e unico Cinema Volante in Italia, premiato migliore Attrazione dell’anno agli Oscar dei Parchi Divertimento, i Parksmania Awards. Confermati i punti forti storici come Altair, la montagna russa con 10 inversioni, il coaster indoor Inferno, Aktium, la montagna russa acquatica, l’Immersive tunnel Jurassic War – La battaglia dei Dinosauri, la torre di caduta Indiana Adventure.