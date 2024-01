Cinecittà raddoppia, è corsa a quota 25 teatri entro il 2026

di Emiliano Pretto

Cinecittà, la fabbrica dei sogni di Roma, raddoppia e, in anticipo sulla tabella di marcia, sta per trasformarsi nell'industria cinematografica più importante d'Europa. Con 5 nuovi teatri, per un totale di 25 attivi, pronti entro il 2026. Lo sviluppo degli studios romani è reso possibile dal Pnrr. Con le risorse europee quella che storicamente è stata definita la Hollywood sul Tevere aumenterà di oltre il 60% la sua capacità produttiva, con un piano che prevede, oltre ai 5 nuovi teatri, la ristrutturazione di 4 teatri esistenti, la razionalizzazione del backlot (l'area destinata ai grandi set esterni), il potenziamento digitale degli interi stabilimenti e l'ampliamento dei servizi a supporto delle produzioni. La maggior parte dei cantieri sta per entrare nel vivo. L'intervento di restauro del teatro sul teatro 7, invece, è stato già concluso. Per verificare che tutto proceda secondo i tempi ieri Cinecittà è stata visitata dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. «Sono state rispettate le procedure e le tempistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi e siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma previsto dagli investimenti del Pnrr- ha detto proprio il ministro- Cinecittà è un’assoluta eccellenza nel panorama europeo e globale. I numeri della struttura parlano di un successo, sia come occupazione di tutti i teatri di posa, +75% negli ultimi 2 anni, sia nelle richieste e nelle prenotazioni da parte di produzioni straniere, sia nel bilancio, dal 2022 tornato in attivo». Qualche intoppo sul percorso di crescita purtroppo c'è stato. Le risorse Pnrr per sviluppare ancora di più gli studios fuori dal perimetro storico, sul cosidetto pratone di Torre Spaccata, sono state dirottate altrove per mancanza di tempo. Ma anche con l'attuale piano di sviluppo Cinecittà sarà in grado di competere finalmente allo stesso livello con i più importanti studios del mondo, da Hollywood ai Pinewood Studios di Londra. Attraendo a Roma altri grandi registi e attori dopo i mostri sacri ospitati nel passato, anche recente, da Federico Fellini a Liz Taylor, da Scorsese a Tom Cruise, da Tornatore a Sorrentino, fino ad Angelina Jolie, Ben Stiller o Leonardo Di Caprio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Gennaio 2024, 06:00