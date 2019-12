Roma, tornano le Cinecene di Boris Sollazzo e Koba Corapi: il giusto connubio tra cibo e settima arte

Sabato 14 Dicembre 2019, 17:31

Sono tornate, dopo il successo della prima stagione, le "CineCene" del critico cinematografico Boris Sollazzo e dello chef Kaba Corapi . Un perfetto connubio tra cibo e cinema, dove le pietanze e la settima arte si incontrano tra le curiosità cinematografiche raccontate da Boris Sollazzo e le prelibatezze di Kaba.Dopo il gran ritorno del mese scorso con unaa completamente dedicata a Diego Armando Maradona, raccontato da Sollazzo attraverso i documentari e i film che hanno parlato di lui, e con uno speciale menù "Maradona", a pochi giorni dalle festività non poteva che essere il Natale l'argomento della prossima CineCena.Infatti, l'appuntamento di lunedì 16 dicembre - presso Casa Fluviale, via delle Conce 3 - è dedicato ai film di Natale, dai cinepanettoni ai film che ci hanno fatto commuovere per anni davanti alla televisione insieme a tutta la famiglia.«Le cinecene 2.0 - spiega Koba - sono la naturale evoluzione di un'iniziativa che era iniziata quasi come un gioco e che dopo il loro successo e il connubio originale tra cinema e cibo - il menù non è mai tratto dai film, ma ispirati da essi -, sempre rigorosamente mantenendo il segreto su entrambi fino alla sera stessa - è diventato un appuntamento tradizionale della Capitale. Poteva essere un rischio, invece è diventato un patto con chi scommette su di noi, una sfida che ci lanciamo gli uni con gli altri»«Cinema e cibo. Se dovessi mettere in fila le mie passioni - dice Sollazzo - direi 3 C, mio figlio Carlo e appunto queste due. Per la nuova stagione delle cinecene, rinnovate sia nella sede (Casa fluviale) sia nell'inserire all'interno della serata anche delle performance (nel primo appuntamento un campione di freestyle ha mostrato i trick di Diego Maradona ai commensali, essendo incentrato il primo appuntamento su come il campione ha condizionato registi e immaginario cinematografico). Il 16 dicembre invece, per farci gli auguri,. A nostro modo, raccontando i mille modi in cui questa festa è stata raccontata al cinema e facendo un vero e proprio regalo, alla fine, a tutti i commensali (cinematografico, ovvio). Come sempre il menù e un indovinello, un insieme di suggestioni che raccontano un percorso che si svela solo durante la cinecena. Possiamo, a Leggo, anticipare i titoli dei piatti: Dalla Russia con Amore, White (Ragù) Christmas, A Natale, carbone! e Happy Pudding".La cena è a numero chiuso, pertanto è necessario prenotarsi per l'evento.📌Prenotazione Obbligatoria:📅 lun 16 dic - h 20:30📍 CASA FLUVIALE - Via delle Conce 3 (Roma)💰Prezzo: 38 euro☎️Tel: +39 347 693 9216 - +39 338 474 3874