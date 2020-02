Roma, le Cinecene di Boris Sollazzo e Kaba Corapi son tornate: cibo e cinema per celebrare la Capitale

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornano le Cinecene di Boris Sollazzo e Kaba Corabi. L'appuntamento è per Giovedì 27 febbraio. "Ne vedremo delle belle" annunciano sulla loro pagina Facebook. “Tanto per incominciare - si legge nel post - non potete perderviin versione. E poi, amata o odiata, grandiosa e miserabile, madre e matrigna, celebrata e talvolta presa un po' in giro, come è stata raccontata dal cinema italiano e straniero”. Serata da non perdere per "celebrare" la capitale nell'incontro - ormai classico - tra il cibo e cinemaInfo: 27 febbraio dalle 20.30 a Casa Fluviale cinema e cibo, via delle Conce 3, zona Ostiense.Per prenotare il proprio posto basta andare sul sito internet dedicato https://www.kabaskitchen.com/cinecene-2-0/