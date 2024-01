Centinaia di ragazzi in fila dall'alba per mangiare (gratis) un panino di CiccioGamer89: «Ho fatto 500 km per una scatola vuota»

di Redazione Web

Burger gratis e foto con il begnamino. Per questo centinaia di ragazzi hanno aspettato 4 ore, dalle 9 del mattino fino a mezzogiorno e mezza, su un marciapiede in via Pellegrino Matteucci, nel quartiere Ostiense di Roma. Ore e ore di attesa al freddo per assaggiare il panino di Mirko Alessandrini, in arte CiccioGamer89: lo youtuber che spiega i videogiochi e inventa anche panini. Sui suoi profili social si contano milioni di follower.

"Ciccio" ha aperto ieri, e solo per un giorno, il suo locale di burger, ma prima di farlo si è assicurato di attirare numerosa gente all'evento offrendo panini gratis e dando la possibilità ai fan di conoscerlo dal vivo. Ma sarà andata proprio così?

I reclami

Dopo l'evento tanto atteso, molti dei suoi fan sono rimasti insoddisfatti e hanno reclamato il disagio su Instagram, rivolgendo le lamentele al diretto interessato sotto alcuni post.

L'organizzazione dell'evento dedicata ai panini gratis sarebbe stata un flop. Non tutti i presenti avrebbero beneficiato dell'occasione di assaggiare uno dei suoi burgher, così come aveva promosso in locandina.

I ringraziamenti

A fine evento, in tarda serata, CiccioGamer ha poi ringraziato tutti i ragazzi che si erano presentati all'apertura temporanea del suo locale, condividendo il suo affetto per loro in una storia Instagram. Non è, però, mancato il mea culpa dettato dalla cattiva gestione della giornata: «Cercheremo di migliorare nell'organizzione di tutto quanto. Il vostro affetto è impagabile, siete fantastici. Vi voglio bene».

