Spari da un'auto, ucciso un uomo nel cortile condominiale: omicidio choc a Ciampino per motivi di gelosia

Sparatoria mortale a Ciampino vicino a Roma , un uomo di origini italiane è stato ucciso e uno ferito gravemente. Numerosi colpi d'arma da fuoco partiti da un veicolo hanno centrato e ucciso un uomo in un cortile condominiale in via Cagliari, al civico 3 a Ciampino Una lite mortale avvenuta per motivi di gelosia: la vittima aveva 25 anni e, a quanto sembra dalle prime indagini, aveva una relazione con un uomo di 35 anni. L'assassino, fuggito su una Golf, è stato fermato: si tratterebbe di una guardia giurata poco più che trentenne. Sono stati sparati almeno 8 colpi di arma da fuoco.Sempre in via Cagliari, ma al civico 1 a Ciampino, il 6 aprile scorso c'era stato un altro omicidio. La convivenza forzata tra i fratelli ha alimentato vecchie tensioni fino all'epilogo più drammatico. Quando Stefano C., operaio 48enne, si è armato di coltello e con due coltellate ha ucciso il fratello, Antonio C., di 56 anni. A scatenare l'ira sono stati i rumori provenienti dalla cucina dove la vittima stava preparando il caffè per la colazione. L'allarme in via Cagliari a Ciampino lo ha dato il terzo fratello svegliato dalle grida della lite. La madre, anche lei presente nella stessa abitazione, è arrivata in un secondo momento ed è stata subito allontanata.