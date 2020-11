Bambino di sei anni sfugge al controllo della mamma e scappa in monopattino: ritrovato dalla polizia a Ciampino

Paura a Ciampino ieri mattina per la madre di un bimbo di sei anni. Il piccolo, in un momento di distrazione della mamma che stava legando il cane al guinzaglio, si è allontanato da casa a bordo di un monopattino.

La donna, in preda al panico, ha subito iniziato le ricerche, e arrivata in prossimità dello scalo ferroviario di Ciampino, ha chiesto aiuto alla polizia. Gli agenti della Polfer hanno intuito che il bambino avrebbe potuto percorrere l'unica direzione conosciuta, quella che portava a casa dei nonni e quindi hanno ripercorso il tragitto finché non hanno riconosciuto il piccolo e lo hanno riconsegnato subito alla madre, commossa e rasserenata per l'epilogo della vicenda.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA